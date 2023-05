La ministra del Lavoro al termine della riunione del Cdm che ha approvato il nuovo pacchetto di misure

“Oggi abbiamo approvato il pacchetto lavoro quindi credo che sia importante sottolineare che in una giornata dedicata al lavoro e ai lavoratori anche il governo ha introdotto credo dei provvedimenti importanti a sostegno delle famiglie, con un ulteriore intervento sul cuneo contributivo, e poi c’è un intervento annunciato da tempo che è quello di introduzione del nuovo strumento di inclusione sociale. Si chiama assegno di inclusione, è a favore di quelle famiglie che hanno condizioni di fragilità”. Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, al termine della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che ha approvato il nuovo pacchetto di misure in materia di sostegno al lavoro. L’assegno di inclusione, spiega, “interesserà i nuclei familiari che hanno over 60 o componenti con disabilità o nuclei che hanno al loro interno dei minorenni”. “Poi è prevista un’altra misura, di attivazione al lavoro – aggiunge Calderone – in cui l’elemento importante è che chi vuole intraprendere questo percorso lo deve fare manifestando la sua volontà. Chi sarà inserito nei percorsi di formazione avrà anche un sostegno per la durata del percorso, oppure c’è anche una possibilità di fare il servizio civile e quello sostitutivo”.

