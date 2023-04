Il segretario Cgil dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi

“Di metodo noi abbiamo posto un tema che non siano convocati i sindacati di domenica sera il giorno prima del varo del decreto. E nel merito le cose che ci sono state dette questa sera sul cuneo contributivo, che il governo intende fare un provvedimento da giugno a dicembre che va nella direzione delle nostre richieste. Ma è un provvedimento temporaneo, che non ha prospettiva e dura qualche mese”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, all’uscita dall’incontro con il governo sul Dl lavoro a Palazzo Chigi. “Non è un intervento strutturale, non dura nel tempo, e soprattutto manca un vero e proprio intervento di tassazione sui profitti e sugli extraprofitti”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata