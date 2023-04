La presidente del Consiglio alle parti sociali: "Cdm il primo maggio non è mancanza di rispetto". Bombardieri: "Decreto aumenta la precarietà"

È terminato a Palazzo Chigi l’incontro tra governo e sindacati sul Dl lavoro, che sarà portato domani, primo maggio, in Consiglio dei ministri.

Meloni: “Confronto è molto importante”

Durante il vertice, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che il Cdm di domani “prenderà provvedimenti utili per il mondo del lavoro, che variamo in un giorno simbolico e sui quali riteniamo utile un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. Non è un appuntamento una tantum ma un ulteriore segnale del fatto che il governo ritiene il confronto con le parti sociali molto importante, in un momento particolare in cui abbiamo tante sfide da affrontare per la nostra Nazione. D’altro canto vi sono anche buone notizie, per esempio il fatto che gli hedge fund hanno smesso di scommettere contro l’Italia. L’incontro di oggi quindi non è esaustivo rispetto al nostro dialogo, anche perché l’iter del provvedimento che approveremo domani sarà abbastanza lungo”. La premier ha poi aggiunto: “Quindi serve un dialogo serio, costruttivo, sia sul lavoro sia su tutte le materie che affronteremo: Pnrr, RepowerEU, correzioni su come spendere le risorse, politica salariale e conseguente lotta all’inflazione, riforme, che affronteremo nelle prossime settimane”.

Meloni: “Cdm il primo maggio non è mancanza di rispetto”

“Non è una mancanza di rispetto un Cdm il primo maggio per tagliare il costo del lavoro. È un segnale e mi sarei aspettata un ‘bravi’. Era un modo per dire ‘ci siamo e ci siamo tutti’, una mano tesa, un tentativo di dialogare e di lavorare insieme, perché sul taglio del cuneo fiscale credo che siamo d’accordo”, ha detto Meloni, a quanto si apprende, sulle polemiche per il fatto che il consiglio dei ministri sia stato fissato per il primo maggio.

Meloni: “Riforma Rdc per distinguere chi è in grado di lavorare”

È poi entrata nel merito del provvedimento, affermando che “la priorità del governo è alleggerire la pressione fiscale sul costo del lavoro. Abbiamo approvato il Def, che ha liberato risorse che abbiamo dedicato completamente al taglio del cuneo fiscale. Avevamo già dato un segnale con la legge di bilancio, mantenendo i due punti di taglio già decisi dal precedente governo per i salari sotto i 35.000 euro e aggiungendo un ulteriore punto. Nei provvedimenti di domani ci sono anche norme significative in tema di sicurezza sul lavoro, anche questo è un bel modo di celebrare il primo maggio. Arriviamo al 6% del taglio sotto i 35.000 euro e al 7% sotto i 25.000 euro, fino alla fine dell’anno”. In tema di Reddito di Cittadinanza, ha inoltre detto: “Procediamo alla riforma del Reddito di cittadinanza, per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è“.

Bombardieri: “Su sicurezza nessuna risposta e si continua a morire”

Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a quanto si apprende, durante l’incontro ha detto al governo: “Sono 4 mesi che con voi non si parla di lavoro. Sulla piattaforma unitaria sulla sicurezza non abbiamo avuto nessuna risposta e le persone continuano a morire. Anche su opzione donna, la ministra del lavoro aveva preso un impegno, ma ad oggi non ci sono risposte. Il problema salariale poi si affronta anche rinnovando i contratti e, ad esempio, si poteva pensare a una detassazione degli aumenti contrattuali. Ma su questo nulla è stato fatto”.

Bombardieri porta lavoratrice precaria a incontro con governo

Al vertice con l’esecutivo il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha portato una lavoratrice precaria. “È un incontro tardivo, andremo a sentire cosa ci dice il presidente del Consiglio. Abbiamo la sensazione però che il governo viva nel Metaverso, e quindi noi oggi abbiamo portato la vita reale: una ragazza, una precaria, visto che oggi si parla di precarietà, noi oggi faremo parlare lei”, ha spiegato il sindacalista ai cronisti. La lavoratrice si è poi presentata: “Mi chiamo Manuela, ho 36 anni, da sette anni sono precaria, sono tantissimi anni che continuo a non avere stabilità, a non potere programmare nulla della mia vita, non ho la possibilità di pianificare, di costruire una famiglia. Sono anni che vorrei avere dei figli ma questa mia instabilità non mi permette di fare nulla, vivo giorno per giorno e non so cosa mi aspetta domani”.

“Questo decreto – ha dunque aggiunto Bombardieri – aumenta la precarietà, perché si passa da un anno a tre anni e fra l’altro con delle procedure particolari, perché si dà la possibilità di ratificare il cambio di causale anche ai sindacati di categoria che stanno sui posti di lavoro e anche ai consigli provinciali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, e la ministra era presidente nazionale dei consulenti del lavoro”.

A quanto si apprende il leader della Uil ha ceduto la parola alla lavoratrice anche durante il vertice con il governo. “Per noi – ha poi detto Bombardieri a Meloni – questa purtroppo è la vita reale: per noi i problemi primari sono la precarietà e la condizione dei salari nel nostro Paese”. La donna ha detto: “Sono molto spaventata perché non ho certezze. È umiliante sapere che non ho nulla, sono un numero che sta lì e aspetta”.

Consegnando ai giornalisti un volantino con alcuni vecchi tweet della presidente del Consiglio quando era all’opposizione, Bombardieri ha inoltre detto: “”Chiederemo alla presidente coerenza, e vi lascio qualche volantino con le dichiarazioni della presidente quando era all’opposizione. Diceva che serve un lavoro stabile per i giovani e i genitori precari, dichiarava che serviva trovare lavoro e garantire una futura pensione ai giovani, io ricordo che di opzione donna non se ne parla più. Diceva che bisognava attaccare le multinazionali, dell’extratassa sulle banche e sulle big pharma non ne abbiamo traccia”. E, sulla circostanza che il Cdm si tenga proprio il primo maggio, ha dichiarato: “Il governo per sei mesi non ha parlato di lavoro e ne parla il primo maggio, ed è chiaro che è un’operazione per controbilanciare il lavoro di Cgil, Cisl e Uil: volete scommettere che domani in contemporanea ci sarà la conferenza stampa del governo con i comizi dei tre segretari generali? A noi sembra che l’obiettivo sia questo”.

Landini non rilascia dichiarazioni

Non ha invece rilasciato dichiarazioni prima del suo ingresso a Palazzo Chigi Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil. Si è limitato a esprimere nei confronti dei giornalisti “la mia solidarietà a chi lavora la domenica, come voi, e augurarvi buon lavoro”.

Capone (Ugl): “Convocazione inconsueta ma bene taglio del cuneo”

Da Paolo Capone, leader dell’Ugl, invece, anche parole positive sul decreto lavoro. Ha detto che quella di oggi a Palazzo Chigi è “una convocazione inconsueta, ma è un segnale di attenzione. Il taglio del cuneo fiscale va bene ma manca un intervento su opzione donna. Comunque, nel decreto lavoro ci sono fatti positivi, poi nel dettaglio vedremo”.

