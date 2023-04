Foto dall'archivio

Lo ha detto il presidente della provincia autonoma di Trento nel corso di un evento della Scuola politica della Lega a Milano

Il tema degli orsi? “Io so che fuori dai confini del Trentino il tema è molto divisivo, invece in Trentino unisce molto e questo dovrebbe far riflettere. I problemi ce l’abbiamo noi, non ce l’hanno gli altri. È venuta a mancare una persona: un giovane di 26 anni è morto aggredito da un’orsa. Dispiace dirlo ma si sapeva che sarebbe successo, si è sempre ragionato in maniera ideologica. JJ4 lo abbatterei domani mattina, se me lo lasciano fare“. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso di un evento organizzato dalla Scuola politica della Lega a Milano.

“Il problema – ha aggiunto – è che parliamo di JJ4 e non parliamo dei circa 70 orsi in eccesso rispetto al progetto originale. Dopo vent’anni, ci sono 100 orsi in più e non sono andati nelle altre Regioni e non mi interessa perché. Il progetto è destinato a fallire: noi salviamo JJ4, la portiamo in un bellissimo parco in Francia e in Germania, ma” il numero degli orsi continuerà a salire “e continueremo a contare le aggressioni”, ha concluso Fugatti.

