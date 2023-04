Il ministro dell'economia: "È questione di ore", la presidente della Bce Lagarde sorpresa dall'andamento positivo dell'economia italiana

Sulla terza rata del Pnrr, “noi crediamo di essere nei tempi, ne ho parlato anche ieri sera con il ministro Fitto. Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, e quindi siamo ottimisti rispetto allo sblocco di questa rata”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a margine dell’Ecofin informale di oggi a Stoccolma. “È questione di ore, ma penso che la situazione sia definita, siamo assolutamente ottimisti”, ha ribadito inoltre Giorgetti.

“Sui prestiti del Pnrr, facciamo un ragionamento da buon padre di famiglia. I prestiti del Pnrr costano l’1%, l’1,5%, quindi conviene prendere quelli lì. Ma quelli del Piano nazionale complementare quanto costano? Il 5%. Quindi li prendiamo? Non lo so, vediamo” le parole del ministro.”Se io ho la possibilità di prendere dei prestiti in questo momento all’1%, magari rivedendo, scambiando o prioritizzando i progetti, li prendo. Se devo prendere quelli al 5% giustamente da buon padre di famiglia e da buon ministro delle Finanze ci penso due volte”, ha sottolineato inoltre Giorgetti.

“Lagarde molto sorpresa da andamento economia Italia”

“Lagarde era molto sorpresa di come l’economia italiana vada molto meglio. Imprenditori e lavoratori italiani sono molto meglio dei politici italiani e anche degli analisti italiani, che normalmente sottostimano le nostre capacità”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a margine dell’Ecofin informale di oggi a Stoccolma.

