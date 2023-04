Il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra non ha perso i sensi, auguri di pronta guarigione da tutti i partiti politici

Il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, ha avuto un malore mentre era in Aula alla Camera, subito dopo essere intervenuto sul Def. Secondo quanto fanno sapere da Avs, non ha perso i sensi ma è stato portato in infermeria per i primi controlli. Ora è cosciente ma, su consiglio dei sanitari, si è recato al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti.

La nota del partito: “Valori nella norma”

“Il deputato Angelo Bonelli è stato dimesso poco fa dal Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli, dopo che tutti gli accertamenti effettuati, a seguito del malore che ha avuto in aula alla Camera, hanno dato valori non oltre la norma. Ringraziamo per la professionalità e la gentilezza dimostrata i medici e il personale sanitario del Policlinico Gemelli”. Lo si legge in una nota dell’Alleanza Verdi Sinistra

Fontana: “Auguri pronta guarigione a Bonelli”

“Desidero rivolgere al collega On. Angelo Bonelli i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. Lo attendiamo al più presto nell’Aula della Camera”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Braga (Pd): “Rimettiti presto, ti aspettiamo”

“Caro Angelo Bonelli rimettiti presto! Ti aspettiamo per le tante battaglie che abbiamo da fare insieme. Auguri da tutti i deputati Pd”. Così su Twitter la capogruppo alla Camera del Pd, Chiara Braga, fa gli auguri di pronta guarigione al collega di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, che ha avuto un lieve malore in Aula questa mattina ed è stato portato al Policlinico Gemelli per accertamenti.

Silvestri (M5S): “Auguri di pronta guarigione”

“Esprimiamo profonda vicinanza e i nostri migliori auguri di pronta guarigione al collega Angelo Bonelli, colpito da un malore alla Camera. Gli siamo vicini in questo momento di difficoltà e speriamo di rivederlo al più presto in Aula”. Lo afferma a nome del Movimento 5 Stelle alla Camera Francesco Silvestri, capogruppo M5S, dopo il lieve malore che ha colpito questa mattina in Aula il deputato di Avs Angelo Bonelli.

