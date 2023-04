Ieri la maggioranza è andata sotto per l'assenza di 25 deputati. Malore per Bonelli: seduta sospesa, poi riprende

Si torna in Aula per la votazione della risoluzione di maggioranza sullo scostamento di Bilancio dopo il pasticcio Def. Ieri la maggioranza è andata sotto nel voto, mancavano 25 deputati ‘ingiustificati’ in Aula.

“Noi dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori e al governo, che sta lavorando bene e molto. Io personalmente mi sento di dover chiedere scusa al presidente Meloni, che in questi anni ha dato sempre esempio di umiltà e lavoro costante. La politica è dare l’esempio e noi ieri abbiamo dato un cattivo esempio”. Lo ha detto in Aula Andrea Tremaglia, di Fratelli d’Italia, nel corso della discussione sulla nuova relazione sullo scostamento di bilancio, dopo la bocciatura di ieri. Tremaglia ha però sottolineato che FdI aveva “cinque assenti non in missione, ma la maggior parte purtroppo per malattia”.

Forza Italia prova a fornire spiegazioni. “Credo che ci siano una serie di contemporaneità che vanno considerate, non a giustificazione ovviamente. Siamo anche in un momento di campagna elettorale per le amministrative. Diversi parlamentari di ogni partito erano corsi nei loro territori. E’ un incidente sicuramente deprecabile, ma che non ha nessuna ripercussione sul piano politico”. Queste le parole di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, ad Agorà su Rai3.

Malore per Bonelli

La seduta dell’Aula della Camera con le dichiarazioni di voto sul Def è stata sospesa per qualche minuto per un malore di Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi Sinistra, che è svenuto, poi si è ripreso ed è stato accompagnato fuori, poco dopo il suo intervento. La seduta è ora ripresa.

La diretta

