Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra è svenuto ed è stato accompagnato fuori

La seduta dell’Aula della Camera con le dichiarazioni di voto sul Def è stata sospesa per qualche minuto dal presidente Fontana per un malore accusato da Angelo Bonelli. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, ha perso i sensi per qualche secondo ed stato accompagnato fuori, poco dopo il suo intervento. Avrebbe avuto un capogiro. La seduta è ripresa dopo qualche minuto con applauso rivolto a Bonelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata