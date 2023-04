Il vicepresidente della Camera: "Bisogna garantire i numeri per la maggioranza assoluta"

Il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli è tornato sulla vicenda dei mancati voti della maggioranza in Aula per l’approvazione del scostamento di bilancio del Def. “Ferme restando le scuse da cui si parte, sicuramente andranno riviste le missioni dei parlamentari soprattutto quando c’è la maggioranza qualificata. Andranno sospese o quantomeno centellinate”, ha dichiarato l’esponente di Fratelli d’Italia fuori da Montecitorio. “Queste missioni con il numero dei parlamentari ridotto hanno un impatto maggiore. Se non sono garantiti i numeri non è facile raggiungere la maggioranza assoluta quando la Costituzione lo richiede. Sicuramente è un tema che affronteremo”, ha aggiunto Rampelli. “Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, poi le cinque assenze ci sono anche persone che non si trovano in condizioni fisiche per essere in Aula“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata