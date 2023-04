Il deputato di Alleanza Verdi è sinistra avrebbe avuto un capogiro. Sospesa la seduta

Avrebbe avuto un capogiro Angelo Bonelli dopo il suo intervento alla Camera dei deputati in vista del nuovo voto sul Def. Il deputato di Alleanza Verdi ha perso i sensi per qualche secondo prima di essere accompagnato fuori dall’Aula. La seduta è stata sospesa per pochi minuti. Nelle immagini l’ultima parte dell’accorato discorso contro la maggioranza di Bonelli.

