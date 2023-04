Il Capogruppo alla Camera di FdI: "Taglieremo cuneo fiscale per dare più soldi ai lavoratori"

Non si sono ancora spente le polemiche, tra maggioranza e opposizione, per le celebrazioni della Festa della Liberazione, che già arrivano le polemiche per quelle del Primo Maggio. “Il governo, a differenza degli altri che il Primo Maggio pensano di risolvere i problemi col concertone, si riunisce per fare un decreto che tagliando il cuneo fiscale mette più soldi nelle tasche dei lavoratori”, ha dichiarato il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata