La deputata M5S: "C'è bisogno di affermare più diritti e più garanzie"

Duro attacco del Movimento Cinque Stelle al governo sul nuovo decreto che riguarda i lavoratori. “Il governo ha annunciato, per il giorno della Festa dei Lavoratori, un decreto che, però, va contro i lavoratori stessi, perché di fatto decreta un ritorno al Jobs Act di Renzi e una cancellazione definitiva del Reddito di Cittadinanza”, denuncia la deputata pentastellata Vittoria Baldino parlando con i giornalisti fuori dalla Camera. Tutto questo accade “in un momento in cui, invece, c’è bisogno di affermare più diritti e più garanzie alle persone che sono in difficoltà. Siamo preoccupati per questa scelta del governo, che va in una direzione opposta a quelle che sono le esigenze dell’Italia”, aggiunge Baldino.

