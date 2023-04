Il governatore ha parlato dell'incarico all'ex pentastellato di inviato Ue nel Golfo Persico

(LaPresse) “Di Maio è un cittadino italiano investito dall’Europa di una responsabilità significativa. Non ho nulla dire e non trovo motivi per fare polemiche”. Così Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania a margine della conferenza stampa di presentazione del Campania Teatro Festival, ha parlato dell’incarico all’ex pentastellato di inviato Ue nel Golfo Persico.

