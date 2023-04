Via libera senza discussione alla riunione degli ambasciatori

La nomina Di Luigi Di Maio come inviato speciale Ue per il Golfo è passata come punto procedurale senza discussione stamattina alla riunione degli ambasciatori Ue nel comitato politico e Di sicurezza. Ora ci saranno alcuni lavori amministrativi del Consiglio Ue e poi andrà, sempre come punto senza discussione, alla riunione dei rappresentanti permanenti nel Coreper. Sarà infine approvata dal Consiglio Ue in una delle sue formazioni. Lo si apprende da fonti diplomatiche Ue.

