Il deputato azzurro sulla risoluzione di maggioranza bocciata alla Camera

Caos per il voto sulla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. “Sono mancati sei voti, valuteremo gruppo per gruppo e ognuno si prenderà le sue responsabilità. E’ inaccettabile nei confronti del Paese. Non lo nego e non mi sottraggo alle responsabilità. Dove sono mancati i voti? Un po’ dappertutto, però a differenza di come avviene in altre votazione qua le assenze per missione non abbassano il quorum perché è prevista la maggioranza assoluta. Tra missioni e assenze ingiustificate ci sono state mancanze da parte di tutti i gruppi. Mi sento di scusarmi nei confronti degli italiani”. Lo ha detto il deputato ed ex capogruppo di Forza Italia Alessandro Cattaneo commentando il voto dell’aula di Montecitorio che ha bocciato per mancanza di sei voti favorevoli la risoluzione sullo scostamento di bilancio del Documento di economia e finanza del governo.

