Foto dall'archivio

Il ministro Giorgetti: "I deputati non si rendono conto". Erano assenti 25 membri della maggioranza

L’aula della Camera ha respinto la risoluzione proposta di maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio per 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024. La risoluzione ha ottenuto 195 voti favorevoli, 19 contrari e 105 astenuti, ma non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta, il testo è stato respinto. L’esito è stato accolta dall’approvazione delle opposizioni.

“Il problema è che i deputati non si rendono conto”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti arrivato alla Camera dopo la bocciatura la bocciatura della risoluzione sullo scostamento di bilancio per approvare il Def.

Le assenze in Aula nella maggioranza

Sono 11 i deputati assenti della Lega e 4 quelli in missione; 9 quelli assenti di FI e 4 in missione; 5 quelli assenti di FdI e 9 in missione. Questo il quadro che emerge dai tabulati dopo la bocciatura la bocciatura della risoluzione sullo scostamento di bilancio per approvare il Def. Se si aggiungono i 2 deputati non presenti di Noi Moderati sono 44 i deputati della maggioranza non presenti.

Il commento del Pd

“Siamo oltre l’immaginazione, una maggioranza con questi numeri che sull’atto politico più importante fallisce miseramente”. Così la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, in Transatlantico, dopo la bocciatura della riaoluzione sullo scostamento di bilancio per approvare il Def. “Al primo banco di prova hanno fallito”, ha aggiunto. “Siamo preoccuparissimi. Dicevano di essere pronti, invece sono incapaci di approvare l’atto fondamentale per l’approvazione del Def. È la prima volta, non ci sono precedenti, ora servirà un nuovo Cdm, una nuova relazione e poi il Def”.

