Il co-portavoce di Europa Verde: "Oggi abbiamo visto parlamentari che non vanno a lavorare"

“Per la prima volta nella storia della Repubblica il Def non passa perché la maggioranza non è in grado di garantire la presenza dei deputati in Parlamento. Meloni passa alla storia perché la sua maggioranza dimostra la sua totale inadeguatezza. C’è un caos dentro la maggioranza. Il ministro Lollobrigida parla di giovani che stanno sul divano invece di lavorare. Oggi abbiamo visto parlamentari che non vanno a lavorare. Meloni prenda atto che c’è una maggioranza inadeguata a rispondere ai bisogni del Paese. Molto grave”. Così il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli sul voto dell’aula di Montecitorio che ha bocciato per mancanza di sei voti favorevoli la risoluzione sullo scostamento di bilancio del Documento di economia e finanza del governo.

