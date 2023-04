Il ministro degli Esteri: "Impegno per Kiev in Ue"

Conferenza Bilaterale per la Ricostruzione dell’Ucraina all’Eur di Roma: “Una giornata molto importante. Un forte segno dell’Italia di sostegno all’Ucraina. Mille imprese si incontrano oggi per parlare di ricostruzione ed è un grande segnale di solidarietà. Siamo impegnati nelle forniture di aiuti civili e militari ma vogliamo anche essere, e saremo, protagonisti della ricostruzione dell’Ucraina. Dal settore energetico a quello dell’acciaio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il vicepresidente del Consiglio ha inoltre mostrato alla stampa un braccialetto ricavato dall’acciaio prodotto a Mariupol. “C’è impegno dell’Italia affinché l’Ucraina entri presto nell’Unione europea e apprezziamo gli sforzi dell’Ucraina di rispettare i requisiti dell’acquis communautaire e li sosterremo. Ci auguriamo che si possa raggiungere la pace in tempi rapidi. Non è facile ma contiamo anche nell’impegno della Cina per convincere la Russia e cessare le ostilità” ha aggiunto il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata