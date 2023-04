I rappresentanti di politica e imprese italiane incontrano le autorità ucraine. Presenti il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, e il primo ministro Denys Shmyhal

Conferenza Bilaterale sulla Ricostruzione dell’Ucraina a Roma, presso il Palazzo dei Congressi. L’evento, a cui partecipano rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle associazioni di categoria e delle principali istituzioni finanziarie internazionali, costituisce l’occasione per raccogliere direttamente dalle autorità ucraine i fabbisogni necessari alla ricostruzione del Paese e consentire a Governo, enti e imprese italiane di formulare proposte concrete per rispondere alle necessità di Kiev sia nel breve sia nel medio-lungo periodo. La conferenza è iniziata con una sessione a porte chiuse composta da sette tavoli tematici su altrettanti settori individuati come prioritari per la ricostruzione, quali infrastrutture e trasporti, energia e ambiente, agroindustria, salute, digitale e servizi, spazio e avionica, siderurgia. Alle ore 11 la sessione plenaria introdotta dal vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, poi gli interventi delle istituzioni finanziarie internazionali presenti. Alle ore 12 gli interventi istituzionali delle autorità italiane e ucraine. Lavori aperti dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, con la partecipazione del vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Da parte ucraina saranno presenti i Ministri competenti per materia, il ministro degli Affari Esteri Dmytro Kuleba e la vice premier e ministra dell’Economia Julija Svyrydenko. Le conclusioni della Conferenza, precedute dall’intervento della vice presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, Barbara Beltrame, saranno affidate alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al primo ministro ucraino Denys Shmyhal.

Tajani: “Avviare ricostruzione senza attendere fine della guerra”

“Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto per preparare la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina”, ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, affermando che “le aziende italiane con il loro spirito imprenditoriale e il loro saper fare in settori come infrastrutture, energia, agribusiness, salute, digitale, spazio e siderurgia, potranno dare un contributo essenziale alla ricostruzione del Paese”. È un processo, secondo Tajani, che “può, anzi, deve essere avviato senza dover attendere la fine della guerra”. “Non si tratta semplicemente di riedificare l’Ucraina, ma di ricostruirla meglio, secondo una logica di build back better, accelerandone il cammino verso un percorso europeo”, ha aggiunto il vicepremier.

Presenti mille imprese

Alla conferenza “ci saranno circa mille imprese fra italiane e ucraine, che lavoreranno insieme anche in una serie di B2B, naturalmente sarà in collegamento con il presidente Zelensky, ci sarà il ministro Kuleba, ci sarà il primo ministro Shmyhal a Roma, andremo anche dal capo dello Stato, ci sarà il discorso conclusivo del presidente del Consiglio. Quindi una presenza italiana che può esportare il proprio know-how e vorrà essere protagonista“, ha detto Tajani parlando a Radio24.

L’Italia può avere un “ruolo da grande protagonista” per la ricostruzione dell’Ucraina, ha poi ribadito Tajani intervenendo a Tg1 Mattina. “Oggi ci saranno circa mille imprese italiane e ucraine al Palazzo dei congressi e dopo la sessione iniziale – dove ci sarà un confronto al quale parteciperanno anche il presidente Zelensky e il primo ministro Shmyhal e anche il ministro degli Esteri Kuleba, ci sarà il nostro presidente del Consiglio, ci saranno diversi ministri italiani – ci sarà poi la fase degli incontri fra imprese, che vedranno il modo in cui organizzare una presenza forte italiana nel momento della ricostruzione, che può in alcune parti dell’Ucraina cominciare anche prima della conclusione della guerra”, ha proseguito Tajani su Rai1. “Il nostro saper fare, noi abbiamo in tantissimi settori delle capacità straordinarie, penso alla farmaceutica, al settore delle costruzioni, a quello delle infrastrutture, a quello dell’acciaio. Io porto qui al polso un pezzetto di acciaio che è parte dell’ultima produzione dell’acciaieria di Mariupol, quella distrutta dai russi, me l’hanno regalata alcuni imprenditori ucraini del settore dell’acciaio che vogliono organizzare anche joint venture, cioè società comuni con nostre imprese dell’acciaio”, ha proseguito il titolare della Farnesina parlando su Tg1 Mattina. “L’Italia è la seconda potenza industriale europea, quindi ha una grande forza, un tessuto industriale con 4 milioni di piccole e medie imprese, siamo all’avanguardia in moltissimi settori, possiamo aggiungere l’agroindustria, lo spazio, la meccanica. Quindi l’Italia può dare un grande contributo alla ricostruzione di un Paese che sarà parte dell’Unione europea e sarà parte del mercato interno”, ha sottolineato ancora Tajani. “Ricordiamo che nel mercato interno dell’Ue ogni anno le nostre imprese faranno affari per circa 220 miliardi di euro. C’è un’azione di solidarietà, amicizia, convergenza di interessi economici, ma anche la possibilità di fare business, di fare investimenti ma di avere anche investimenti in Italia di imprese ucraine, per esempio nel settore dell’acciaio c’è una grande collaborazione”, ha sottolineato a Tg1 Mattina.

