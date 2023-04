L'esponente della Lega: " Massima priorità a quei progetti che riusciamo a realizzare nei tempi previsti"

“Stiamo facendo del nostro meglio per rendere realistico il piano e il ministro è venuto a dirlo oggi in aula sostenendo che daremo massima priorità a quei progetti che riusciamo a realizzare nei tempi previsti”. Così sul Pnrr il capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo. “Stiamo definendo i correttivi che ci sono stati chiesti, su tante questioni siamo in fase di interlocuzione e quando ci sarà l’intesa il ministro Fitto ha detto che verrà a relazionare sui vari accordi” ha aggiunto Romeo. “Bisogna stare attenti perchè se un’opera non si realizza nei tempi previsti bisogna non solo restituire i soldi più gli interessi ma poi bisogna finire l’opera con i nostri soldi: il governo sta cercando di mettere a terra un piano forse ideato in maniera un po’ troppo sbrigativa” ha concluso.

