Le parole del senatore di Fratelli d'Italia

“Innanzitutto va detto che storicamente il sistema pubblico italiano ha una problema nella spesa, sembra assurdo ma questo è il portato di tante difficoltà che si sono sviluppate negli anni. Tra le altre cose si sono svuotati gli uffici tecnici negli anni, il blocco del turnover ha picchiato veramente duro, ora recuperare capacità di spesa non è affatto facile”, così Guido Castelli, senatore di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Ascoli Piceno. “Fitto però ha chiarito che vuole fare in modo di capire se e cosa può essere comunque mantenuto magari spostando le risorse su assi e canali di finanziamento diversi dal pnrr, non c’è nessun tentativo né volontà di privare i sindaci delle risorse loro assegnate”, ha aggiunto Castelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata