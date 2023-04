Il presidente della Repubblica è andato in visita a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per la festa del 25 aprile, giornata che ricorda la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, è andato in visita a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves. Luoghi simbolo della resistenza. Il Capo dello Stato ha deposto corone d’alloro in tutti e tre i luoghi in cui è andato in visita e ha salutato la folla accorsa per incontrarlo e festeggiare questo giorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata