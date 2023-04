Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è andato a Vittorio Veneto (in provincia di Treviso) in occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, Giornata della liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. “Non bisogna dimenticare chi ha fatto questo sacrificio per darci la democrazia. Non solo quelli in armi ma tutti quei civili che hanno perso la vita, che hanno subito rappresaglie e violenze”, ha detto Zaia. “Bisogna anche ricordare che c’è una guerra di resistenza qui vicino, quella dell’Ucraina. È fondamentale portare avanti questi valori contro il totalitarismo, contro la violenza. Tutti questi valori che dobbiamo comunicare ai giovani. Bisognerà puntare sempre di più a manifestazioni meno paludate e più coinvolgenti nei confronti dei ragazzi”, ha aggiunto il governatore del Veneto.

