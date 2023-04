Il ministro degli Esteri a Ciampino per l'arrivo dei nostri connazionali

“Si sta concludendo positivamente un’operazione condotta da ministero degli Esteri, della Difesa, dalla nostra intelligence con il coordinamento anche del presidente del Consiglio. Stiamo portando qui tutti gli italiani che hanno chiesto di lasciare il Sudan. Non è stato semplice, ma i risultati sono ottimi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a Ciampino, in attesa degli aerei per il rientro di 96 persone dal Sudan.

