Così il ministro degli Esteri a Ciampino per il ritorno in Italia dei nostri connazionali

“Ora siamo impegnati affinché cessi la guerra civile in Sudan. Siamo stati in contatto con i leader delle fazioni in contrasto. Abbiamo insistito affinché si arrivasse a un cessate il fuoco”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Ciampino per il rientro di 96 persone dal Sudan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata