Il ministro dell'Agricoltura sulle dichiarazioni in tema di Costituzione del presidente del Senato

“Io non mi preoccupo di commentare la seconda carica dello Stato che credo abbia la possibilità non solo di esprimersi in corretto italiano, ma anche di esprimersi a nome delle istituzioni. A me non preoccupano le cariche dello Stato che esprimono una loro opinione, preoccupa più la strumentalizzazione eventuale di chi travisa le parole espresse. Le cariche dello Stato vanno rispettate e non commentate“. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della commemorazione di Alcide de Gasperi a Roma, in merito alle dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, il quale ha dichiarato che nella Costituzione non c’è un riferimento all’antifascismo.

