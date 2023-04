Il ministro dell'Agricoltura ha parlato a margine della commemorazione di Alcide de Gasperi a Roma

“Ho raccolto l’invito del collega Alfano a nome della fondazione De Gasperi di ricordare una delle figure più autorevoli della storia italiana che ha avuto la volontà forte a nome del governo di allora di realizzare un anelito degli italiani e che oggi Alfano ha raccontato con le parole di De Gasperi: la volontà di unire la nostra nazione al di là degli odi e fazioni che possano indebolirla”. Queste le parole del ministro Lollobrigida a margine della commemorazione di Alcide de Gasperi a Roma presso la Basilica di San Lorenzo fuori le mura. “Raccolgo questo spunto, raccolgo le parole dei De Gasperi in un momento particolarmente critico anche per l’Europa che ha la guerra a pochi passi e che deve vedere tutti impegnati per dare la possibilità anche ad altri popoli di vivere l’esperienza del 25 aprile permettendo la liberazione della loro nazione. Il riferimento è ovviamente al popolo ucraino. Il 25 aprile rappresenta un momento significativo di libertà che viene descritta nel nostro atto più importante e su cui ho giurato che è la Costituzione italiana e che descrive anche i principi cristiani che de Gasperi ha posto in essere nella propria esistenza. Oggi che è il 24 aprile ricordiamo De Gasperi, domani ricorderemo i martiri di un periodo così sanguinoso e che De Gasperi ha definito di una guerra civile che ha messo in condizione l’Italia di dividersi. Io oggi credo sia il tempo della massima unità possibile. C’è bisogno di unità qui, c’è bisogno di unità in Europa una unità sostanziale rispettosa dei diritti dei popoli e dove necessario anche essere vicina anche a quei popoli che stanno pagando con la guerra la propria libertà”.

