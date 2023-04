Il ministro delle Infrastrutture al Salone del Mobile di Milano

“Dobbiamo spendere bene. Spendere tutto ma spendere bene. Quindi dal mio punto di vista stiamo recuperando ritardi sull’acqua, stiamo mettendo in sicurezza l’acqua in Italia, stiamo investendo miliardi di euro per risparmiare, trattenere e distribuire acqua ai cittadini e agli agricoltori. E poi le infrastrutture. Sto correndo come un matto da Nord a Sud, anche il 25 aprile saremo al lavoro, il 1° maggio saremo al lavoro, per sbloccare i cantieri, perché questo significa lavoro, velocità e sicurezza. Quindi soldi da spendere sì, entro il 2026, ma da spendere bene perché sono soldi a prestito”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della sua visita a Milano al Salone del Mobile, rispondendo a una domanda sul Pnrr.

