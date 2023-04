Il leader dei Cinque Stelle: "Non possiamo perdere l'occasione del rilancio economico"

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte punta il dito contro il governo Meloni in merito al Pnrr. “Purtroppo non ha le idee chiare. Ci sono due-tre-quattro linee di pensiero: c’è chi dice che non bisognava prenderne troppi, chi dice che i prestiti sono una fregatura, chi che non riusciamo a spendere”, ha detto il presidente dei grillini a margine dell’assemblea della Rete dei Numeri Pari. “Noi abbiamo lanciato una proposta di collaborazione, che non è stata ancora accolta. Se non sono capaci lo devo dire adesso, non possiamo permetterci i perdere l’occasione del rilancio economico, sociale e culturale del Paese. Abbiamo proposte e soluzioni da far valere al tavolo”, ha aggiunto Conte.

