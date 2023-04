La segretaria Pd replica al presidente del Senato

”Ho sentito le parole di La Russa, ha detto che l’antifascismo non è in Costituzione. Ma l’antifascismo è la nostra Costituzione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a Riano Romano dove è in corso la riunione della segreteria del partito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata