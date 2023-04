Il governatore della Campania: " Senza protezione speciale aumentano delinquenze"

Si parla ancora del tema migranti in Italia. “Se si ritiene che il flusso dei migranti possa arrivare in Italia a tempo indeterminato, io credo di no, dobbiamo sapere e dire che c’è un punto limite oltre il quale l’Italia non può andare”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a Napoli, al Forum espositivo dei beni confiscati alla Stazione marittima. “Se vogliamo eliminare la protezione speciale ma non possiamo rimandare nei paesi di origine chi arriva moltiplichiamo solo la delinquenza”, ha aggiunto De Luca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata