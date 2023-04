Novantadue i voti favorevoli, 64 i contrari. Fischi e contestazioni delle opposizioni

Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto sull’immigrazione varato a Cutro, all’indomani della strage di migranti avvenuta sulle coste calabresi il 26 febbraio scorso. Il provvedimento, passato con 92 voti favorevoli, 64 contrari e nessun astenuto, ora andrà alla Camera dove dovrà essere approvato entro il 9 maggio. Il decreto abolisce quasi del tutto la protezione speciale e riforma il sistema di accoglienza per i migranti. Per questo non sono mancati i fischi e le contestazioni da parte delle opposizioni. “Guardate che la partita di calcio non è oggi“, ha detto al termine della votazione il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in risposta al dissenso mostrato in aula.

