Il leader della Lega ha condiviso il video sui social

Esultanza sui generis per Matteo Salvini che sui social ha voluto esprimere la sua gioia per la qualificazione in semifinale del Milan dopo il pareggio (1-1) con il Napoli al Maradona. Pochi secondi in cui il vicepremier e ministro delle Infrastrutture si è fatto immortalare mentre cammina a passo svelto sul tapis roulant. “Otto chilometri di tapis roulant per uno che non fa mai niente come me perché lì dietro sono passati i ragazzi, si va in semifinale. Sì, sì, sì”, dice il leader della Lega esultando braccia al cielo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata