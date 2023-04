La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali a margine del Forum Confcommercio a villa Miani, a Roma

Prosegue l’emergenza immigrazione in Italia e la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, propone un’ipotetica soluzione. Secondo lei l’immigrazione dovrebbe essere qualificata. “Vedo una grande collaborazione anche con il mondo delle imprese, dei sindacati e dei lavoratori per corsi di formazione nei Paesi di origine“, ha detto la ministra a margine del Forum Confcommercio in corso a villa Miani, a Roma.

