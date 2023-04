Alarm Phone segnala 100 persone in pericolo, a bordo di un barchino al largo della Libia

Ancora sbarchi sull’Isola di Lampedusa. In totale sono stati cinque quelli di questa notte, che hanno visto approdare sull’isola circa 242 naufraghi. Nel corso di una delle operazioni di soccorso un barchino sul quale viaggiavano dei naufraghi si è ribaltato e una persona è morta. Un bambino invece è stato condotto al Poliambulatorio dell’isola.

Alarm Phone segnala 100 persone a bordo di un barchino in pericolo, al largo della Libia. “Questa mattina siamo stati chiamati da persone in pericolo a bordo di un gommone – fa sapere Alarm Phone in uno dei suoi post su Twitter – hanno detto che la loro barca sta affondando e temono il peggio. Non siamo riusciti a contattare la Guardia costiera libica”.

🆘 ~100 people off the coast of #Libya in urgent distress!

This morning we were called by ~100 people on a rubber boat. They said their boat is sinking and fear the worst. So far, we couldn’t reach the so-called Libyan Coastguard on any of their numbers.

Send rescue now! pic.twitter.com/GRbmLgGkj6

— Alarm Phone (@alarm_phone) April 19, 2023