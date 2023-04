La ministra a margine del Forum Confcommercio in corso a villa Miani, a Roma

Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, assieme ai cronisti ha affrontato un tema centrale di questo periodo: occupazione e reddito di cittadinanza. “Il lavoro c’è, lo abbiamo visto nella ricerca di Confcommercio. C’è una richiesta di lavoro da parte delle imprese che non viene coperta. Noi stiamo cercando di favorire l’incrocio tra domanda e offerta orientata alle persone oggi prese in carico dai centri per l’impiego”, ha detto la ministra a margine del Forum Confcommercio in corso a villa Miani, a Roma. Poi in merito al reddito di cittadinanza ha spiegato: “Non parlerei di rischio di mancanza di tutele perchè come affermato in manovra di bilancio c’è un intervento a favore di chi è in condizione di fragilità”, ha detto Calderone. “Ci sarà un altro intervento che passerà per le politiche attive per chi è in condizioni di lavorare. Il Rdc ha fallito proprio in quella parte relativa all’ accompagnamento al lavoro”.

