La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali: "È il momento di una stagione di protagonismo dei corpi intermedi"

“Oggi probabilmente abbiamo un milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire, mentre abbiamo tante persone fuori dal circuito lavorativo e dall’impegno attivo nel mondo del lavoro. Guardo con grande interesse a una stagione di protagonismo di corpi sociali intermedi dello Stato. Credo che si debba tornare a un forte protagonismo delle associazioni datoriali, delle associazioni sindacali che hanno il compito importante di presidiare la buona programmazione che differenzia i percorsi rispetto a chi magari invece, nella logica dei furbetti, cerca di contrattare livelli salariali e condizioni di lavoro sicuramente più precarie”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo al Forum Confcommercio in corso a villa Miani, a Roma.

Rdc, Calderone: “Misura ha fallito su accompagnamento a lavoro”

“Non parlerei di rischio di mancanza di tutele, perchè come affermato in manovra di Bilancio c’è un intervento a favore di chi è in condizione di fragilità. Ci sarà un altro intervento che passerà per le politiche attive per chi è in condizioni di lavorare. Il Reddito di cittadinanza ha fallito proprio in quella parte relativa all’accompagnamento al lavoro”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, rispondendo ai cronisti a margine del Forum Confcommercio in corso a villa Miani, a Roma.

Pnrr, Calderone: “Ministero Lavoro è in asse con presupposti enunciati”

“La grande opportunità del Pnrr si traduce in un cambio infrastrutturale per il Paese. Abbiamo bisogno di riforme che camminino su nuove norme scritte bene e che producano positività. Il Pnrr per il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è in asse. Abbiamo finito la fase di assessment ribadendo un concetto importante, ovvero che i numeri vengono fatti sulla base di una programmazione attenta e ragionata, e stiamo andando a mantenere i presupposti, rivedendo le politiche attive per il lavoro per fare in modo che le enunciazioni e i principi del Pnrr diventino realtà per le persone”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo al Forum Confcommercio in corso a villa Miani, a Roma.

