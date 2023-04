La segretaria Pd commenta le dichiarazioni del ministro sulla "sostituzione etnica"

Polemica per le parole di Lollobrigida. “Le parole del ministro sono disgustose, inaccettabili da parte di chi ricopre il ruolo di ministro, sono parole che ci riportano agli anni ’30 del secolo scorso, sono parole che hanno il sapore del suprematismo bianco”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein commenta le dichiarazioni di Lollobrigida “Bisogna incentivare le nascite, non arrendiamoci alla sostituzione etnica”, ha detto l’esponente dell’esecutivo. “Mi auguro che Giorgia Meloni prenda le distanze con forza da queste parole dette, per altro, nel giorno in cui il presidente Mattarella è in visita ad Auschwitz e nel giorno in cui ci stiamo opponendo al passaggio di questo disumano decreto Cutro.”, ha aggiunta la leader dem.

