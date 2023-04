Il presidente della Repubblica: "Nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale"

“Le migrazioni sono un fenomeno che la Polonia conosce bene, non solo per l’ospitalità offerta a milioni di profughi ucraini e questo è oggetto di grande ammirazione da parte dell’Italia, ma anche per quello che è avvenuto ai confini della Bielorussia. Tutto questo richiede, come noi sappiamo bene in Italia per la grande affluenza, in crescita, dai paesi africani e non solo, che venga affrontato il problema come problema dell’Ue. Nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale. Ma l’Ue può farlo con un’azione coordinata e ben coordinata e questo richiama la responsabilità dell’Ue e una nuova politica di immigrazione e di asilo dentro l’Ue, superando vecchie regole che sono ormai della preistoria“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l’incontro con con il presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda.

