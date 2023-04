Il presidente italiano oggi a Varsavia

“Le migrazioni sono un fenomeno che la Polonia conosce bene, non solo per l’ospitalità offerta a milioni di profughi ucraini e questo è oggetto di grande ammirazione da parte dell’Italia, ma anche per quello che è avvenuto ai confini della Bielorussia. Tutto questo richiede, come noi sappiamo bene in Italia per la grande affluenza, in crescita, dai paesi africani e non solo, che venga affrontato il problema come problema dell’Ue. Nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale. Ma l’Ue può farlo con un’azione coordinata e ben coordinata e questo richiama la responsabilità dell’Ue e una nuova politica di immigrazione e di asilo dentro l’Ue, superando vecchie regole che sono ormai della preistoria” Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l’incontro con con il presidente della Repubblica di Polonia Andrezej Duda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata