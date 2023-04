Il presidente del Senato: "La destra seppe fare i conti con il suo passato"

“In questo libro tu hai descritto molto bene il passaggio della destra da partito di opposizione a partito di maggioranza relativa, ricordando il ruolo di Fini e il ruolo di Fiuggi, quando La destra seppe fare i conti con il suo passato. A chi chiede ancora, leggano il libro di Casini, che lo scrive in maniera chiara e riprende alcune frasi della tesi di Fiuggi in cui mettevamo assolutamente in chiaro il valore che aveva avuto La Resistenza nel ridare all’Italia libertà e democrazia”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante La presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini, ‘C’era una volta La politica’, al Teatro Franco Parenti di Milano. “Con Tatarella e i suoi giovani di avanguardia, eravamo io e Gasparri, e ci battemmo – ha aggiunto – per quelle tesi in maniera vittoriosa. Certo, in quelle tesi c’è poi anche una differenza sostanziale, che è inutile nascondere: che mentre il rispetto per La Costituzione è totale e assoluto, noi dicemmo che non tutta La Resistenza, partigiani bianchi e partigiani rossi, avevano avuto lo stesso obiettivo. Dicemmo che una parte della Resistenza, che pure era stata anch’essa importante per arrivare alla fase del dopoguerra, aveva probabilmente l’ambizione di dare all’Italia un governo che assomigliasse più all’Unione Sovietica. Ma era una verità storica, che inutilmente qualcuno ha cercato negli anni successivi di dimenticare. Questo libro, scritto nel momento in cui Giorgia Meloni sta per diventare presidente del Consiglio, diventa una pietra miliare del passaggio, come lo fu Pier nel passaggio tra La prima e La seconda repubblica”.

La Russa: “Protezione speciale? Tam tam ideologico ci sta danneggiando “

“È il tam tam che ci sta danneggiando, ‘andate in Italia che lì possiamo starci come vogliamo’. Questo provoca un afflusso superiore a quello che possiamo permetterci. È un tam tam ideologico”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante La presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini, ‘C’era una volta La politica’, a Milano, rispondendo al sindaco della città, Giuseppe Sala, che parlava dell’emendamento al dl Cutro della maggioranza per l’abolizione della protezione speciale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata