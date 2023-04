La premier ha parlato alla stampa durante la sua visita in Etiopia

Con il dl Cutro arriva una stretta sulle misure di accoglienza dei migranti. “Mi do come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, che è una forma ulteriore rispetto a quello che accade nel resto di Europa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa durante la sua visita ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, rispondendo a una domanda sulle modifiche al decreto sull’immigrazione. Meloni ha spiegato che “c’è una proposta della maggioranza nel suo complesso. Sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti concordi”.

