La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova in Etiopia, al centro il tema dei migranti. “Mi do come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, che è una forma ulteriore rispetto a quello che accade nel resto di Europa”, ha detto Meloni, in un punto stampa durante la sua visita ad Addis Abeba, rispondendo a una domanda sulle modifiche al decreto sull’immigrazione. Meloni ha spiegato che “c’è una proposta della maggioranza nel suo complesso. Sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti concordi”.

Bilancio del viaggio

“Il bilancio della missione è ottimo, molto proficuo e concreto, ci sarà un ulteriore momento a luglio alla Fao, con il meeting sulla sicurezza alimentare. Crediamo di poter contribuire molto allo sviluppo e alla sicurezza di questa nazione”, ha detto Meloni. “C’è grande voglia di Italia – ha aggiunto la premier -, attenzione per la nostra volontà di cooperare in modo non predatorio, di lasciare qui qualcosa. Vogliamo lavorare su infrastrutture, agricoltura e turismo, che è un’opzione di sviluppo non adeguatamente esplorata”.

