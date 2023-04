Critico il segretario di +Europa: "Provvedimenti che aumentano irregolari e colpiscono vittime scafisti"

Polemiche per il dl Cutro sui migranti. “Mentre il Def segnala l’importanza strategica dell’aumento dei migranti per il nostro Paese il governo prende provvedimenti che aumentano gli irregolari e che colpiscono le vittime degli scafisti”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi a margine dell’Assemblea nazionale del partito a Roma. “Un ritorno ai decreti Salvini? È persino peggio di un ritorno ai decreti Salvini. Da una parte quel provvedimento creerà migliaia di irregolari e dall’altra con gli emendamenti presentati si smantella il sistema di accoglienza del nostro Paese. Non solo, aumentano anche i centri che fanno il tipo di accoglienza peggiore come i centri d’accoglienza straordinaria oltre che gli hotspot e i cpr. Credo che il nostro Paese sarà sanzionato dagli organismi internazionali” ha aggiunto il deputato rispondendo ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata