Il leader di Forza Italia è ricoverato da 8 giorni nell'ospedale milanese

Nuovo striscione appeso sulla cancellata esterna del San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato da mercoledì della scorsa settimana, accanto al civico 60 di via Olgettina. “Forza Silvio ce la farai. Tutta Napoli è con te”, si legge. “L’avevo promesso. Speriamo che la Madonna lo salvi, gli auguro ancora 240 mesi di buona vita. Berlusconi è una persona che ha fatto del bene”, ha raccontato ai cronisti Antonio, 72 anni, operatore ecologico in pensione, dopo aver lasciato accanto allo striscione, appeso con cura, un quadretto con un’immagine della Madonna della Neve e aver acceso un lumino, che ha poi portato via.

