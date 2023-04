Il nuovo bollettino medico diramato dal San Raffaele: "Proseguono le cure in ambito intensivo"

Ancora miglioramenti per Silvio Berlusconi, ricoverato da una settimana al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare e per la leucemia da cui è affetto da tempo. Il nuovo bollettino medico diramato dall’ospedale spiega che “nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria”. Il documento è firmato dai professori Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e primario di anestesia e rianimazione cardiochirurgica, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto del midollo osseo e oncoematologia.

Proseguono cure in ambito intensivo

“Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo“, si legge ancora nel bollettino, il primo dopo quello emesso a Pasquetta. Il leader di Forza Italia, secondo fonti sanitarie, ha trascorso nuovamente una notte “tranquilla” tra mercoledì e giovedì.

