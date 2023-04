Il leader di Italia Viva prova a ricomporre lo strappo. Boschi: "Stupiti da attacco Calenda"

Matteo Renzi interviene sul caos scatenatosi nelle ultime ore nel Terzo Polo definendolo un “litigio tanto assurdo quanto inspiegabile”. Nella sua enews, il leader di Italia Viva prova a ricomporre lo strappo sottolineando che “se Atene piange, Sparta non ride e il virus della polemica ha colpito anche casa nostra in queste ore” “per cui non ci possiamo permettere di criticare gli altri”.

Proseguire nella fase zen

“Io come sapete ho fatto un passo di lato per aiutare il Terzo Polo a nascere in modo democratico, dal basso. Continuo a non rispondere alle polemiche e alle provocazioni e proseguo nella mia fase zen: ci vedremo a Napoli il prossimo 10 giugno all’assemblea nazionale di Italia Viva per approvare la costituzione del percorso verso il partito unitario. Fino a quel momento si lavora sotto traccia per costruire una alternativa credibile al sovranismo e al populismo. Non faccio polemiche, non rispondo alle polemiche, non capisco le altrui polemiche. Però faccio politica e mi piace continuare a farla con il sorriso sulle labbra”, aggiunge l’ex premier.

Boschi: “Stupiti da attacco Calenda, non ci crediamo ancora”

“Noi siamo stati colti da stupore rispetto all’attacco che Calenda, insieme a Richetti e altri dirigenti di Azione, hanno cominciato a sferrare conto Italia Viva, e minare il progetto di Terzo Polo, in cui noi continuiamo a credere”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, ospite di Metropolis, il web talk del gruppo Gedi parlando delle tensioni con Azione. “A brevissimo – ha aggiunto – ci riuniremo nel comitato politico per capire quali sono le idee. Noi non abbiamo cambiato prospettiva: c’è un percorso che porta a un partito unico”. “Abbiamo assecondato l’idea di Calenda di accelerare”, rispetto all’ipotesi di far passare prima le elezioni Europee, “è chiaro che se nascerà il partito unico dovrà nascere dal basso, con un congresso. Dopo si scioglieranno i partiti”, ha concluso.

