Italia Viva: "Dice di abbassare i toni e poi è il primo a non farlo"

Lunghissima riunione tra Azione e Italia Viva per i dissidi interni al Terzo Polo. “Il Pd non è nato con la margherita che continuava a fare politica parallelamente al Pd. Con un altro segretario che non sedeva negli organi perché oggi Renzi non si è fatto vedere. Molto chiaramente: ci rincontreremo domani sera ma se questo punto non viene sciolto il partito unico non nasce”. Così Carlo Calenda al termine della riunione del comitato politico del Terzo polo.

La rottura sembra vicina in serata, con Italia Viva che accusa Calenda di non aver usato parole distensive. “Lo scioglimento di Italia Viva e Azione sarà contestuale all’elezione del nuovo segretario nazionale” dice in una nota l’ufficio stampa di italia Viva. “Calenda ha chiesto a tutti i membri del comitato politico uscendo di fare dichiarazioni distensive e poi ha fatto il contrario, come sempre”.

