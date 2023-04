Così il capogruppo pentastellato alla Camera

Francesco Silvestri, capogruppo pentastellato alla Camera, ha parlato del Pnrr commentando l’attuale situazione all’interno della maggioranza. “Portando 210 miliardi in Italia, Conte ha ridato una speranza in tema sanitario, di dispersione scolastica, infrastrutturale ma il governo dopo 7 mesi va lento e si sta addirittura interrogando se usare o meno tutti i fondi del Pnrr”, ha detto il deputato grillino che poi ha aggiunto: “Più li vedremo in confusione più il M5S cercherà di dargli un contributo nell’interesse nazionale”.

