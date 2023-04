Il ministro degli Esteri e coordinatore azzurro: "Seconda notte tranquilla"

Mentre c’è preoccupazione sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto per negare l’ipotesi di un congresso in Forza Italia circolata nelle ultime ore. “Non se ne è mai parlato. Nessuno ha mai parlato di congressi, di dopo Berlusconi. Perché, grazie a Dio, Berlusconi è operativo. Sembrano un po’ jettatorie queste indiscrezioni che non esistono. Nessuna parla di congressi, nessuno litiga”, ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, parlando ai microfoni di Agorà RaiTre, condotto da Monica Giandotti.

Berlusconi sta reagendo positivamente alle cure

“Ho parlato poco fa con il professore Alberto Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure”, ha poi dichiarato il ministro azzurro a proposito delle condizioni di salute del cavaliere.

